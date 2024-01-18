Advertisement

عربي-دولي

الإكوادور... اغتيال المدعي العام الذي حقق في اقتحام مسلحين استوديو تلفزيون

Lebanon 24
18-01-2024 | 00:18
A-
A+
Doc-P-1153879-638411593809034109.jpg
Doc-P-1153879-638411593809034109.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل في مدينة غواياكيل بالإكوادور المدعي العام الذي كان يحقق في اقتحام مسلحين استوديو قناة TC Televisión التلفزيونية في المدينة.


وأفادت صحيفة El Universo بأن المدعي العام سيزار سواريز اغتيل بإطلاق النار عليه أثناء قيادته سيارته شمال مدينة غواياكيل، وأضافت أنه تم إطلاق النار على السيارة 20 مرة على الأقل. 
Advertisement
 
من جهتها كتبت النيابة العامة الإكوادورية على "إكس": "بدأت النيابة العامة التحقيق في مقتل المدعي العام سيزار سواريز".
وازداد الوضع الأمني توترا في الإكوادور في 7 كانون الثاني الجاري بعد هروب زعيم عصابة "لوس تشونيروس" الملقب بـ"فيتو" من السجن.
وبعد ذلك اندلعت أعمال شغب في العديد من سجون البلاد وفي 8 كانون الثاني أعلن رئيس البلاد دانييل نوبوا حالة الطوارئ وفرض حظر التجول في البلاد. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:44 | 2024-01-18
00:39 | 2024-01-18
00:35 | 2024-01-18
00:33 | 2024-01-18
00:33 | 2024-01-18
00:24 | 2024-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24