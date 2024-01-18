اغتيال ضابط في الحرس الثوري الإيراني في بلوشستان.. هذه هويته

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أكد مقر القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان، مقتل أحد ضباطه الكبار بعملية اغتيال مساء أمس الأربعاء وهو في طريق خاش المؤدي إلى مدينة زاهدان.وقال مقر القدس في بيان إن "أحد كوادر الحرس في سيستان وبلوشستان، العقيد حسين علي جاودانفر، تعرض إلى حادث إطلاق نار إرهابي عندما كان عائدا من مهامه الإدارية في طريق خاش المؤدي إلى مدينة زاهدان، ما أسفر عن مقتله".وأضاف: "العقيد جاودان فر، أحد خبراء الشؤون الثقافية لدى الحرس الثوري الذي كان يقوم بمهامه في متابعة بعض الإجراءات الإدارية بمدينة سراوان (محافظة سيستان وبلوشستان) قد تعرض للأسف إلى حادث اغتيال".وشدد على أن: "الجهود متواصلة من أجل تحديد هوية المجرم أو الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة".وقتل القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضى موسوي نهاية الشهر المنصرم، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق السورية.(العربية)