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عربي-دولي

الإعتداءات الإسرائيلية تابع.. مجزرة جديدة في رفح وتدمير جامعة في غزة

Lebanon 24
18-01-2024 | 00:33
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لليوم الـ 104 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
 
وفي التفاصيل، فقد استشهد 16 فلسطينيا وسقط عدد من الجرحى في قصف للطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على منزل شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
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يأتي هذا بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي والاشتباكات منذ ساعات في محيط مستشفى ناصر الطبي بخانيونس جنوبي القطاع.
 
كما دمرت قوات الاحتلال المبنى الرئيسي لجامعة الإسراء جنوب مدينة غزة، بعد نهب محتوياتها.

وأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق المدنيين في حي الدرج بمدينة غزة.

وأشارت إلى انتشال جثامين 25 شهيدا، فيما وقع عشرات المصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف منازل مأهولة بالسكان.

يأتي ذلك عقب غارة إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 13 شهيدا.(عربي21)
 
 
المصدر: عربي21
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