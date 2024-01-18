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عربي-دولي

تايوان ترصد عبور 10 طائرات عسكرية صينية خط الوسط للمضيق

Lebanon 24
18-01-2024 | 00:44
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قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الخميس إن عشر طائرات عسكرية صينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت الوزارة مساء أمس الأربعاء بتجدد نشاط عسكري صيني في المضيق حيث قامت طائرات وسفن حربية صينية "بدوريات استعداد قتالي مشترك".(القدس العربي)
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المصدر: القدس العربي
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