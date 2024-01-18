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عربي-دولي

"جيش تحرير بلوشستان".. ما هي أهدافه؟

Lebanon 24
18-01-2024 | 00:39
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يعد "جيش تحرير بلوشستان" أو ما يعرف بـ"جيش بلوشستان الوطني" منظمة انفصالية مسلحة، وتتضمن الأهداف المعلنة له هو تأسيس دولة بلوشية ذات سيادة وشن هجمات على الجيش الباكستاني.

ذاع صيت "جيش تحرير بلوشستان" على الملأ لأول مرة في صيف 2000، بعد تبني المنظمة سلسلة من التفجيرات، وفي 2006 تم إعلان المنظمة إرهابية من قبل كل من الحكومتين الباكستانية والبريطانية، المعروفة آنذاك بـ"جيش بلوشستان الجمهوري".
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وفي عام 2022 جرى اندماج كل من "جيش بلوشستان الجمهوري" و"جيش بلوشستان المتحد" تحت اسم "جيش بلوشستان الوطني"، للمطالبة باستقلال أكبر لإقليم بلوشستان عن باكستان.
 
إن أغلب مقاتلي "جيش بلوشستان الوطني" من مقاتلي "جيش بلوشستان الجمهوري"، الذي كان يتكون في الغالب من مقاتلين من قبائل "بوجتي"، ويضم طلابا من المناطق الحضرية في بلوشستان والفصيل المنشق من "جيش بلوشستان المتحد". ويضم أيضا جماعة انفصالية مسلحة من إقليم السند المجاور تعرف باسم "جيش السندوديش الثوري".
 
أهداف "جيش بلوشستان الوطني"
 
- استقلال إقليم بلوشستان عن باكستان، والمطالبة باستثمار موارد اقتصادية أكبر في المنطقة، والتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للإقليم.
 
- اكتسب التمرد البلوشي أهمية متزايدة بعد دخول الصين على خط الاستثمار في الإقليم، حيث ترى الحركات البلوشية أن الاستثمار الصيني ليس إلا مجرد احتلال وسرقة لموارد المنطقة، ولذلك ركز "جيش بلوشستان الوطني" وغيره من الحركات البلوشية على استهداف المشاريع والعمال والمصالح الصينية في بلوشستان ومناطق أخرى.
 
- يروّج قادة الحركات الانفصالية البلوشية رواية مفادها أن الجيش الباكستاني "يحتل إقليم بلوشستان، ويسرق موارده الطبيعية أو يوزعها بطريقة غير عادلة"، بالإضافة إلى "التمييز، وإعطاء الوظائف والمناصب للعرقيات الأخرى التي تسكن بلوشستان، وتهميش السكان البلوش الأصليين".
 
- تقوم أيديولوجية "جيش بلوشستان الوطني"، وفي الغالب جميع الحركات البلوشية، على القومية الانفصالية بوجه خاص، مع الاعتقاد بأن العرقية والهوية البلوشية تسبق أي اعتبارات دينية.
 
- وفقا للرواية الباكستانية، فإن حركات التمرد البلوشية تتلقى دعما خارجيا، وبوجه خاص من الهند والحكومة الأفغانية السابقة. (سكاي نيوز عربية) 
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