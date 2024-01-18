"جيش تحرير بلوشستان".. ما هي أهدافه؟





ذاع صيت "جيش تحرير بلوشستان" على الملأ لأول مرة في صيف 2000، بعد تبني المنظمة سلسلة من التفجيرات، وفي 2006 تم إعلان المنظمة إرهابية من قبل كل من الحكومتين الباكستانية والبريطانية، المعروفة آنذاك بـ"جيش بلوشستان الجمهوري".

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وفي عام 2022 جرى اندماج كل من "جيش بلوشستان الجمهوري" و"جيش بلوشستان المتحد" تحت اسم "جيش بلوشستان الوطني"، للمطالبة باستقلال أكبر لإقليم بلوشستان عن باكستان. يعد "جيش تحرير بلوشستان" أو ما يعرف بـ"جيش بلوشستان الوطني" منظمة انفصالية مسلحة، وتتضمن الأهداف المعلنة له هو تأسيس دولة بلوشية ذات سيادة وشن هجمات على الجيش الباكستاني.ذاع صيت "جيش تحرير بلوشستان" على الملأ لأول مرة في صيف 2000، بعد تبني المنظمة سلسلة من التفجيرات، وفي 2006 تم إعلان المنظمة إرهابية من قبل كل من الحكومتين الباكستانية والبريطانية، المعروفة آنذاك بـ"جيش بلوشستان الجمهوري".وفي عام 2022 جرى اندماج كل من "جيش بلوشستان الجمهوري" و"جيش بلوشستان المتحد" تحت اسم "جيش بلوشستان الوطني"، للمطالبة باستقلال أكبر لإقليم بلوشستان عن باكستان.



أهداف "جيش بلوشستان الوطني" إن أغلب مقاتلي "جيش بلوشستان الوطني" من مقاتلي "جيش بلوشستان الجمهوري"، الذي كان يتكون في الغالب من مقاتلين من قبائل "بوجتي"، ويضم طلابا من المناطق الحضرية في بلوشستان والفصيل المنشق من "جيش بلوشستان المتحد". ويضم أيضا جماعة انفصالية مسلحة من إقليم السند المجاور تعرف باسم "جيش السندوديش الثوري".