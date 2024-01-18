قتلى وجرحى في ريف السويداء بقصف جويّ.. وثلاث عائلات مصيرها مفقود

قتل وجرح عدد من الأشخاص، بغارات نفذتها طائرات حربية يرجح أنها تابعة لسلاح الجو الأردني على قريتين في ريف السويداء.



وذكرت وسائل إعلام سورية، أن قصفا جويا استهدف قريتي ملح وعرمان، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص في عرمان وإصابة آخرين.

وأضافت أن جثث عدد من الأشخاص انتُشلت من تحت الأنقاض، في حين لا يزال مصير 3 عائلات عالقين تحت أنقاض منازلهم مجهولاً.



وقال ناشطون أردنيون، إن أهالي القريتين أطلقوا نداءات استغاثة للمساعدة في البحث بين أنقاض المنازل المدمرة.



ومطلع الشهر الجاري، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مخابرات إقليمية، قولها إن طائرات أردنية نفذت أربع ضربات داخل سوريا، في ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع تستهدف ما يُشتبه بأنها مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات المرتبطين بإيران.