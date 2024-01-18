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عربي-دولي
بعد اتهامه بـ"الفساد".. تُهم جديدة لنجل بايدن!
Lebanon 24
18-01-2024
|
01:20
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أكد منسق الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي توم إيمر أن مجلس النواب مستعد للمضي قدما بإجراءات توجيه اتهامات لهانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي بتقليل احترام الكونغرس.
وقال إيمر في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: "إذا حاول هانتر بايدن تأخير أو القيام بأعمال طائشة علنية أخرى، فيمكننا وسنمضي قدما في اتهامه بتقليل الاحترام".
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وأضاف أن شهادة نجل الرئيس مهمة لتحقيق مجلس النواب في الفساد المحتمل لعائلة بايدن.
وصرحت لجنتان في مجلس النواب الأميركي أنهما على استعداد للاتفاق مع هانتر بايدن لتحديد موعد جديد للإدلاء بشهادته بعد أن تجاهل مذكرات الاستدعاء مرتين.
وقال بيان مشترك صادر عن رئيس لجنة الرقابة جيمس كومر وزميله عضو الحزب الجمهوري جيم جوردان، الذي يرأس اللجنة القانونية: "سيواصل مجلس النواب تبني مبادرة محاسبة هانتر بايدن على الازدراء بالكونغرس حتى يؤكد هانتر بايدن تاريخ مثوله للإدلاء بشهادته وفقا لواجبه القانوني".
وحذر كومر وجوردان من أنه "بينما نعمل على تحديد موعد للشهادة، لن نتسامح مع أي حيل أو تأخيرات إضافية من جانب هانتر بايدن".(العربية)
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