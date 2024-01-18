Advertisement

عربي-دولي

طائرة مسيرة أميركية تخترق الحدود مع مصر خلال تحليقها فوق غزة

Lebanon 24
18-01-2024 | 01:34
A-
A+
Doc-P-1153913-638411640275835645.jpg
Doc-P-1153913-638411640275835645.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان إنها وثقت لحظة تحليق طائرة تجسس أميركية فوق المنطقة الحدودية بين مصر وغزة، تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونقلت "رصد" عن الشبكة المصرية أن الطائرة تعود للولايات المتحدة الأميركية، واخترقت الحدود عدة مرات.
Advertisement
 
وقالت لورانس إن بلادها "بدأت مجددا جولات استكشافية في أجواء غزة لدعم جهود إسرائيل في إنقاذ الرهائن".

وأضافت: "نواصل تقديم المشورة والمساعدة لدعم شريكتنا إسرائيل أثناء عملها في جهود إنقاذ الرهائن".

وفي 3 تشرين الثاني الماضي، أعلنت الولايات المتحدة بدء جولات استكشافية بالمسيرات للمساعدة في الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن في غزة، قبل أن تعلّقها بسبب الهدنة الإنسانية.(عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:42 | 2024-01-18
03:30 | 2024-01-18
03:13 | 2024-01-18
02:50 | 2024-01-18
02:45 | 2024-01-18
02:35 | 2024-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24