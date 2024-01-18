طائرة مسيرة أميركية تخترق الحدود مع مصر خلال تحليقها فوق غزة

قالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان إنها وثقت لحظة تحليق طائرة تجسس أميركية فوق المنطقة الحدودية بين مصر وغزة، تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



ونقلت "رصد" عن الشبكة المصرية أن الطائرة تعود للولايات المتحدة الأميركية، واخترقت الحدود عدة مرات.

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وقالت لورانس إن بلادها "بدأت مجددا جولات استكشافية في أجواء غزة لدعم جهود إسرائيل في إنقاذ الرهائن".



وأضافت: "نواصل تقديم المشورة والمساعدة لدعم شريكتنا إسرائيل أثناء عملها في جهود إنقاذ الرهائن".



وفي 3 تشرين الثاني الماضي، أعلنت الولايات المتحدة بدء جولات استكشافية بالمسيرات للمساعدة في الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن في غزة، قبل أن تعلّقها بسبب الهدنة الإنسانية.(عربي21)