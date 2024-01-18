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عربي-دولي

قاض يوبخ محامية ترامب.. والضحية تتحدث عن تشويه سمعتها

Lebanon 24
18-01-2024 | 01:40
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تواجهت محامية دونالد ترامب مع القاضي خلال محاكمة موكلها بتهمة التشهير في نيويورك، الأربعاء، حيث استمعت المحكمة إلى الأدلة التي قدمتها إي. جين كارول وأدين الرئيس السابق بالاعتداء الجنسي عليها.
واعترضت محامية ترامب ألينا هابا على إجابة من كارول، مما دفع القاضي لويس كابلان لتوبيخها بشدة وقال لها: "عندما تتحدثين في قاعة المحكمة هذه أو أي قاعة محكمة في هذا المبنى ستقفين"، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.
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وكان ترامب غير الملزم حضور المحاكمة المدنية، في المحكمة لليوم الثاني، حيث يسعى لاستخدام عدة دعاوى قانونية ضده لحشد مؤيدين قبل الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشر وحملته الانتخابية لعام 2024.


بحسب تقارير إعلامية أميركية قالت كارول خلال الجلسة إنها حضرت إلى المحكمة "لمنعه من قول أكاذيب عني".
وتسعى كارول (80 عاما) للحصول على تعويضات تزيد عن 10 ملايين دولار بدعوى أن ترامب شوه سمعتها في عام 2019 عندما كان رئيسا وكانت قد كشفت بانه اعتدى عليها، إذ قال إنها "لا تروق له".
وقالت كارول للمحكمة الأربعاء: "هذا يعني إنني قبيحة للغاية لذا لن يعتدي علي جنسيا".
 
وردا على سؤال حول الضرر الذي ألحقه هذا التعليق بسمعتها قالت كارول: "كنت معروفة سابقا كصحفية والآن أصبحت معروفة بأني كاذبة ومحتالة" - وهي صفات وجهها إليها ترامب.
وذكرت شبكة "سي إن إن" أن ترامب هز رأسه عندما اتهمته كارول بالاعتداء عليها وتحدث إلى محاميته أثناء ادلائها بشهادتها - واشتكى محامو كارول إلى القاضي من ذلك.
وهي دعوى منفصلة عن قضية العام الماضي حين وجدت هيئة محلفين أخرى في نيويورك أن ترامب اعتدى جنسيا على كارول في غرفة تبديل الملابس بمتجر كبير في عام 1996 ثم شهَّر بها في عام 2022 عندما وصفها بأنها "محتالة محترفة".
ويحضر ترامب المحاكمة أثناء حملته للانتخابات التمهيدية في نيو هامبشر الأسبوع المقبل، ويتوقع أن يكون المرشح الجمهوري في انتخابات تشرين الثاني ضد الرئيس جو بايدن. (سكاي نيوز)
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