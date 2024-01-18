Advertisement

عربي-دولي

مُجدداً بن غفير يدعو لاحتلال قطاع غزة.. هذا ما قاله

Lebanon 24
18-01-2024 | 02:04
A-
A+
Doc-P-1153918-638411658716135500.png
Doc-P-1153918-638411658716135500.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير دعوته إلى احتلال قطاع غزة المحاصر.

ودعا الوزير اليميني المتطرف في مقابلة مع القناة الـ 13 الإسرائيلية مساء أمس الاربعاء، الحكومة والقوات الإسرائيلية إلى احتلال غزة، والبقاء فيها حتى بعد انتهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 اشهر.
Advertisement

كما اعتبر أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بات أمام خيارين إما تبني اقتراحه واحتلال القطاع نهائياً أو السير بخطط وزير الدفاع.

حكم غزة

وكان الوزير بيني غانتس طلب من نتنياهو مؤخرا مناقشة مسألة حكم غزة في حكومة الحرب المصغرة، فضلا عن موضوع معبر رفح ومحور صلاح الدين (فيلادلفي) والآلية التي ستطرح لمنع استمرار تهريب الأسلحة إلى غزة.

كما دعا إلى تحديد سقف زمني للمفاوضات الدبلوماسية بالنسبة للوضع على الحدود مع لبنان.

ومنذ تفجر الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، دأب بن غفير على الدعوة إلى تكثيف الغارات على القطاع، وتهجير الفلسطينيين منه، وبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة هناك.

كما عمد إلى تسليح آلاف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة، ودافع عن انتهاكاتهم بحف الفلسطينيين.(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:42 | 2024-01-18
03:30 | 2024-01-18
03:13 | 2024-01-18
02:50 | 2024-01-18
02:45 | 2024-01-18
02:35 | 2024-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24