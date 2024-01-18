مُجدداً بن غفير يدعو لاحتلال قطاع غزة.. هذا ما قاله

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جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير دعوته إلى احتلال قطاع غزة المحاصر.ودعا الوزير اليميني المتطرف في مقابلة مع القناة الـ 13 الإسرائيلية مساء أمس الاربعاء، الحكومة والقوات الإسرائيلية إلى احتلال غزة، والبقاء فيها حتى بعد انتهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 اشهر.كما اعتبر أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بات أمام خيارين إما تبني اقتراحه واحتلال القطاع نهائياً أو السير بخطط وزير الدفاع.حكم غزةوكان الوزير بيني غانتس طلب من نتنياهو مؤخرا مناقشة مسألة حكم غزة في حكومة الحرب المصغرة، فضلا عن موضوع معبر رفح ومحور صلاح الدين (فيلادلفي) والآلية التي ستطرح لمنع استمرار تهريب الأسلحة إلى غزة.كما دعا إلى تحديد سقف زمني للمفاوضات الدبلوماسية بالنسبة للوضع على الحدود مع لبنان.ومنذ تفجر الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، دأب بن غفير على الدعوة إلى تكثيف الغارات على القطاع، وتهجير الفلسطينيين منه، وبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة هناك.كما عمد إلى تسليح آلاف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة، ودافع عن انتهاكاتهم بحف الفلسطينيين.(العربية)