دمار هائل.. فيديوهات لآثار الضربات الباكستانية في إيران تنتشر

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أظهرت مقاطع فيديو متداولة آثار الضربات الباكستانية التي استهدفت مواقع ي الداخل الإيراني.دمار هائلفقد سقطت صواريخ باكستانية على سراوان والمناطق المحيطة بها داخل الأراضي الإيرانية، منها ما أصاب منزلاً في المنطقة وأحدث دماراً كبيراً.كما أوضحت الصور المنتشرة حجم الدمار الهائل الذي حل بالمنزل بعد استهدافه.في حين دوت عدة انفجارات في أكثر من منطقة قرب المنطقة المستهدفة.لمشاهدة الفيديوهاتوأتت هذه التطورات بعدما أوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن الضربات التي نفذتها كانت دفاعا عن أمن البلاد ومصلحتها الوطنية.وأضافت في بيان اليوم الخميس أن "عددا من الإرهابيين قتل خلال العملية التي اعتمدت على معلومات المخابرات".لكنها شددت في الوقت عينه على احترام سيادة إيران ووحدة أراضيها، لافتة إلى أنها ستواصل مساعيها لإيجاد حلول مشتركة مع طهران ضد الإرهاب، وفق فرانس برس.وكان مسؤول في المخابرات الباكستانية أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده نفذت ضربات داخل الأراضي الإيرانية. وأضاف أن الضربات استهدفت مجموعات مسلحة مناهضة لبلاده.جاء ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أمس الأربعاء أن بلاده ضربت "مجموعة إرهابية إيرانية" في باكستان المجاورة، في إشارة إلى جماعة جيش العدل، التي تصنفها طهران إرهابية.يذكر أن طهران وإسلام اباد تتبادلان بانتظام اتهامات حول السماح لمسلحين باستخدام أراضي الدولة الأخرى لشنّ هجمات، لكن نادرا ما تحوّلت هذه الاتهامات إلى تدخل عسكري مباشر من طرف ضد آخر.(العربية)