Advertisement

عربي-دولي

دمار هائل.. فيديوهات لآثار الضربات الباكستانية في إيران تنتشر

Lebanon 24
18-01-2024 | 02:12
A-
A+
Doc-P-1153923-638411664808937854.png
Doc-P-1153923-638411664808937854.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت مقاطع فيديو متداولة آثار الضربات الباكستانية التي استهدفت مواقع ي الداخل الإيراني.

دمار هائل
فقد سقطت صواريخ باكستانية على سراوان والمناطق المحيطة بها داخل الأراضي الإيرانية، منها ما أصاب منزلاً في المنطقة وأحدث دماراً كبيراً.
Advertisement

كما أوضحت الصور المنتشرة حجم الدمار الهائل الذي حل بالمنزل بعد استهدافه.

في حين دوت عدة انفجارات في أكثر من منطقة قرب المنطقة المستهدفة.

لمشاهدة الفيديوهات اضغط هنا

وأتت هذه التطورات بعدما أوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن الضربات التي نفذتها كانت دفاعا عن أمن البلاد ومصلحتها الوطنية.

وأضافت في بيان اليوم الخميس أن "عددا من الإرهابيين قتل خلال العملية التي اعتمدت على معلومات المخابرات".

لكنها شددت في الوقت عينه على احترام سيادة إيران ووحدة أراضيها، لافتة إلى أنها ستواصل مساعيها لإيجاد حلول مشتركة مع طهران ضد الإرهاب، وفق فرانس برس.

وكان مسؤول في المخابرات الباكستانية أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده نفذت ضربات داخل الأراضي الإيرانية. وأضاف أن الضربات استهدفت مجموعات مسلحة مناهضة لبلاده.

جاء ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أمس الأربعاء أن بلاده ضربت "مجموعة إرهابية إيرانية" في باكستان المجاورة، في إشارة إلى جماعة جيش العدل، التي تصنفها طهران إرهابية.

يذكر أن طهران وإسلام اباد تتبادلان بانتظام اتهامات حول السماح لمسلحين باستخدام أراضي الدولة الأخرى لشنّ هجمات، لكن نادرا ما تحوّلت هذه الاتهامات إلى تدخل عسكري مباشر من طرف ضد آخر.(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:42 | 2024-01-18
03:30 | 2024-01-18
03:13 | 2024-01-18
02:50 | 2024-01-18
02:45 | 2024-01-18
02:35 | 2024-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24