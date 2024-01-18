صباح اليوم.. هزة ضربت تركيا وهذه قوتها

أفادت إدارة مواجهة الكوارث الطبيعية في تركيا بوقوع هزة أرضية بقوة 4 على مقياس ريختر صباح اليوم الخميس في محافظة قيصري وسط البلاد.

وكتبت الهيئة عبر صفحتها على "إكس" أن مركز الهزة وقع على عمق 19 كيلومترا. (روسيا اليوم)