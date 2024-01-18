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عربي-دولي

صباح اليوم.. هزة ضربت تركيا وهذه قوتها

Lebanon 24
18-01-2024 | 02:35
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أفادت إدارة مواجهة الكوارث الطبيعية في تركيا بوقوع هزة أرضية بقوة 4 على مقياس ريختر صباح اليوم الخميس في محافظة قيصري وسط البلاد.
وكتبت الهيئة عبر صفحتها على "إكس" أن مركز الهزة وقع على عمق 19 كيلومترا. (روسيا اليوم) 
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هزة

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