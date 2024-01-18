"التوقيت لا يمكن أن يكون أسوأ".. "The Spectator": دلالة خطيرة للهجوم الايراني على باكستان

تشير الضربات الجوية الإيرانية على "قواعد المتشددين" في باكستان المجاورة إلى تصعيد خطير ومثير للقلق للصراع في الشرق الأوسط. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الضربات استهدفت قواعد جماعة جيش العدل السنيّة المسلحة.

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وبحسب صحيفة "The Spectator" البريطانية، "لا تزال تفاصيل ما تم الكشف عنه غير واضحة، لكن التقارير الواردة من باكستان ذكرت أن الصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مقاطعة بلوشستان التي تقع على طول الحدود التي يبلغ طولها 600 ميل بين البلدين. وتختلف الدولتان منذ فترة طويلة حول أنشطة الانفصاليين "البلوش" والجماعات المسلحة الأخرى في المنطقة الحدودية. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن طفلين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون. وأدانت السلطات الباكستانية إيران بسبب "الانتهاك غير المبرر لمجالها الجوي"، وحذرت من الانتقام".

وتابعت الصحيفة، "جاء الإجراء الإيراني بمثابة مفاجأة لأنه الاثنين فقط التقى وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني المؤقت لإجراء محادثات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا. ما الذي كان بإمكانهم مناقشته؟ الأمر الواضح تمامًا هو أن العلاقة الحساسة بالفعل بين البلدين تتأرجح الآن على حافة الهاوية. ليس للعمل العسكري الذي تقوم به طهران علاقة مباشرة أو واضحة بالحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في غزة، ولكنه لن يفعل شيئا لتخفيف المخاوف من أن الشرق الأوسط يستسلم ببطء لصراع أوسع نطاقا ولا يمكن التنبؤ به".

وأضافت الصحيفة، "إن توقيت الهجمات الإيرانية الأخيرة لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، إذ يأتي بعد يوم واحد فقط من إطلاق طهران صواريخ على سوريا والعراق. ويدعي النظام الإيراني أنه استهدف قواعد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، و"مقر تجسس إسرائيلي" في أربيل شمال العراق. ويشير كل ذلك إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر والشكوك المتبادلة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط الكبير. فكل ما يتطلبه الأمر هو سوء فهم واحد أو خطوة كاذبة لإشعال حرب شاملة: لقد أصبح لبنان والبحر الأحمر واليمن والعراق وسوريا مناطق صراع غير مباشرة من حرب غزة".

وتابعت الصحيفة، "شن المتمردون الحوثيون هجمات على السفن في البحر الأحمر، وتم تبريرها على أنها أعمال تضامن مع الفلسطينيين في غزة. وقد أدى ذلك إلى شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية استهدفت مواقع الحوثيين في اليمن. وأدرجت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالأمس من جديد الحوثيين على قوائم المنظمات الإرهابية الدولية. وفي مكان آخر، أطلقت قوات حزب الله في لبنان صواريخ على شمال إسرائيل، ورد الإسرائيليون على جنوب لبنان. وتتطور بؤر التوتر الجديدة بشكل شبه يومي".

وبحسب الصحيفة، "إن مركز القوى التي تغذي الاضطرابات وعدم الاستقرار في كل أنحاء الشرق الأوسط الأوسع يقع في طهران، ويحرص النظام على تجنب أي مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنه على استعداد للضغط على قواته بالوكالة للتحرك عندما يناسبه ذلك. فإيران تقدم دعماً حاسماً لحماس وحزب الله، فضلاً عن المتمردين الحوثيين في اليمن. وفي الواقع، لدى الملالي هدفان، أولاً، زرع الاضطرابات وضرب أعداء إيران في كل أنحاء المنطقة وخارجها، وثانياً، استغلال حالة عدم الاستقرار الإقليمي لتعزيز قبضتهم على السلطة في الوطن. ويريد النظام خلق انطباع بأن البلاد تتعرض لتهديد متزايد من مجموعة من القوى الشريرة، وأنها منخرطة في حرب حتى الموت من أجل بقاء الأمة. إنه صراع يتطلب الولاء من الإيرانيين العاديين، أو هكذا يريد الحكام أن يقنعوا شعوبهم".

وتابعت الصحيفة، "تواجه قبضة النظام على السلطة منذ أربعين عاماً تحديات غير مسبوقة، ويبلغ المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي 84 عاماً، وهو يعاني من ضعف متزايد. إن المعركة النهائية من أجل الخلافة سوف تنطوي على صراع داخلي مرير على السلطة. لقد تم سحق الاحتجاجات التي عمت البلاد ضد النظام والتي اندلعت العام الماضي بلا رحمة، لكن مظالم الإيرانيين العاديين لم تختف. الاضطرابات في البلاد لن تكون الأخيرة، وكان الهجوم بالقنابل في وقت سابق من هذا الشهر على مدينة كرمان، والذي خلف أكثر من ثمانين قتيلاً وعشرات الجرحى، سبباً في هز النظام حتى النخاع، الأمر الذي جعل النخبة الحاكمة حريصة على تعزيز سلطتها ومهاجمة أعداء محتملين".

وختمت الصحيفة، "عندما يكون الملالي في أضعف حالاتهم، فإنهم يلجأون إلى الفكرة المجربة والموثوقة المتمثلة في إيران تحت الحصار، وغالبًا ما يكون ذلك من خلال أميركا "الشيطان" الأكبر وحلفائها. إن الاضطرابات وعدم الاستقرار في مختلف أنحاء الشرق الأوسط تناسب إيران، فهي تساعد في صرف الانتباه عن المشاكل المتنامية في الداخل".