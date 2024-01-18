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عربي-دولي

بعد الضربة الصاروخية.. إيران تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني في طهران

Lebanon 24
18-01-2024 | 02:50
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استدعت إيران، الخميس، القائم بالأعمال الباكستاني بعد ضربة صاروخية استهدفت منطقة حدودية وأودت بحياة 7 أشخاص على الأقل، وفق ما أعلن الإعلام المحلي.

وقالت وكالة "تسنيم" الإخبارية "بعد الهجوم الباكستاني صباحا على قرية حدودية في محافظة سيستان بلوشستان، تم استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني في طهران إلى مقر وزارة الخارجية لتقديم تفسير".
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