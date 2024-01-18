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عربي-دولي
تطوّرٌ أمنيّ في البحر الأحمر.. سفينة هندية تستجيب لنداء استغاثة
Lebanon 24
18-01-2024
|
03:42
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أوضحت سفينة تابعة للبحرية الهندية، اليوم الخميس أنها استجابت لنداء استغاثة من سفينة ترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، في خليج عدن.
وأشارت إلى أن نداء الاستغاثة صدر من السفينة إم.في جينكو بيكاردي في وقت متأخر من أمس الأربعاء، وفق ما نقلت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) الهندية.
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إلا أنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل، ولم يعرف ما إذا كانت تلك السفينة هي نفسها التي طالتها في اليوم عينه درون حوثية، إذ بوقت سابق أعلنت القيادة الأميركية المركزية أن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينة ترفع علم جزر المارشال وتملكها وتديرها الولايات المتحدة في خليج عدن.(العربية)
المصدر: العربية
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