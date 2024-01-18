توتر وخلاف في إسرائيل.. نتنياهو عرقل صفقة تبادل أسرى دون التنسيق مع كابينت الحرب

كشفت القناة 13 الإسرائيلية أنه كان من المتوقع أن يتم الدفع بمفاوضات جديدة مع حماس لتبادل الأسرى "عبر وسيط لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عرقل دون التنسيق مع كابينت الحرب.

وبحسب القناة فقد توصلت "النخبة السياسية" خلال مناقشات أُجريت، إلى مبادئ معيّنة من شأنها أن توجِّه المفاوضات، والتي يمكن أن تؤدي لاحقاً إلى التوصُّل لصفقة تبادُل أسرى، لكن بعد أيام قليلة، أخّر نتنياهو ذلك من خلال تشديد المبادئ دون تنسيق الخطوة" مع الوزير في كابينيت الحرب، بيني غانتس، وعضو الكابينيت غادي آيزنكوت.

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وأشارت القناة إلى أن "كابينيت الحرب"، علم بهذا الأمر لاحقاً، "حتى أن بعض الوزراء واجهوا نتنياهو بشأن هذه القضية، وأعربوا عن غضبهم".

ونقلت القناة عن مسؤولين لم تسمّهم، أنهم "لا يزالون يعملون على خطة إسرائيلية"، وأن التحرُّك في هذا الشأن "لم يتوقف".

من جانبه، عقّب مكتب نتنياهو على ذلك بالقول، إن "المبدأ الذي طالبت به حماس والذي رفضه رئيس الحكومة، نتنياهو، بشكل قاطع، هو مطلب حماس بإنهاء الحرب".

المصدر: عرب 48