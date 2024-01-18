نتنياهو يقصي وزيرا الأمن والأركان بعد نقل الأدوية إلى غزة

أفادت القناة الإسرائيلية 12، اليوم الأربعاء، بأنه تم إقصاء وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هليفي من اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات نقل الأدوية إلى قطاع غزة.

وبحسب القناة لم يتم إبلاغهما بذلك إلا مساء الجمعة الماضي، بعد الإعلان الرسمي من مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

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وقال نتنياهو خلال اجتماعه مع رؤساء سلطات محلية في "غلاف غزة"، الثلاثاء، إنه بحسب التقديرات للوضع الحالي، فإن الحرب على غزة ستستمر في العام 2025 أيضاً، وفق ما ذكرت القناة 12 اليوم، الأربعاء.

وأشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، الأربعاء، إلى أن "نتنياهو يكرر اللازمة الجوفاء أنه سنحارب حتى الانتصار’، لكن بالنسبة له ينبع ذلك بالأساس من اعتبارات بقائه السياسي.

المصدر: عرب 48