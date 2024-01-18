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باكستان تعلن عن الأسلحة المستخدمة في الغارات على إيران

Lebanon 24
18-01-2024 | 06:21
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أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس، أنه نفذ ضربات محددة الهدف بدقة في إيران باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وذخائر وأسلحة أخرى ضربت أهدافا لجماعتين "إرهابيتين" هما جيش تحرير بلوشستان وجبهة تحرير بلوشستان.
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وأضاف أن القوات توخت كامل الحذر والحيطة وقت التنفيذ لتجنب وقوع أضرار جانبية.
 
 
كما حث على "الحوار والتعاون لحل المشكلات بين البلدين الشقيقين".

وجاءت الضربات الباكستانية بعد يومين من استهداف صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية قاعدتين، قالت وسائل إعلام رسمية إنهما تابعتين لجماعة جيش العدل المتشددة.
 
وذكرت باكستان، الخميس، أنها "نفّذت هذا الصباح سلسلة ضربات عسكريّة منسّقة جدا ودقيقة ضدّ ملاذات إرهابيّة في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانيّة".
 
كما قالت وكالة الأنباء الرسمية إرنا نقلا عن مساعد محافظ سيستان بلوشستان الإيرانية علي رضا مرحمتي إن "حصيلة القتلى في الهجوم ارتفعت إلى 9". (سكاي نيوز)
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