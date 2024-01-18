لا حل عسكري بشأن حماس.. تحضيرات أميركية لتشكيل حكومة ما بعد نتنياهو

بعد أكثر من 100 يوم على الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة للقضاء على حركة حماس، أبلغ وزير الخارجية الأميركيّ، أنتوني بلينكن، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه لا حل عسكري بشأن مصير حركة حماس.

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وتحدثت وسائل إعلام أميركية عن محاولات من قِبل إدارة الرئيس جو بايدن، للتحضير لحكومة ما بعد نتنياهو.

جاء ذلك بحسب ما أوردت شبكة NBC، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، شدّدوا على أن "الانقسامات بين إدارة بايدن ونتنياهو، باتت أكثر وضوحاً منذ زيارة بلينكن لإسرائيل".

وذكرت الشبكة أن "نتنياهو رفض خلال زيارة بلينكن جميع طلبات واشنطن، باستثناء عدم مهاجمة حزب الله".

وقال المسؤولون الأميركيون إن "بلينكن أبلغ نتنياهو أنه لا حل عسكرياً بشأن مصير حماس، وعلى إسرائيل الاعتراف بذلك".

وأضاف المسؤولون أن "إدارة بايدن تحاول التحضير مع قادة إسرائيليين آخرين، لتشكيل حكومة ما بعد نتنياهو".





رصد: لبنان 24