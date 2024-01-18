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عربي-دولي
الرئيس الإسرائيلي: التطبيع مع السعودية مفتاح الخروج من الحرب
Lebanon 24
18-01-2024
|
06:46
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أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن التطبيع مع السعودية مفتاح لخروج المنطقة من الحرب نحو أفق جديد.
وقال خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن إسرائيل تكثف الدعاء من أجل وصول شحنة طارئة من الأدوية دخلت إلى قطاع غزة عبر مصر، في إطار اتفاق رتبته قطر وفرنسا، إلى رهائن تحتجزهم حركة حماس في القطاع المحاصر.
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وأوضح هرتسوغ: "ندعو لتصلهم كل الأدوية لكن هذه هي البداية فحسب".
وأضاف رئيس إسرائيل أنه لا ينكر المأساة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل بحاجة للدفاع عن نفسها من الإرهاب.
ودعا هرتسوغ العالم من دافوس للعمل من أجل إطلاق سراح الرهائن.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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