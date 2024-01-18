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عربي-دولي

"لا بد من تأديبها".. رسائل من "أنصار الله" إلى أميركا

Lebanon 24
18-01-2024 | 06:58
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هدد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية "حزام الأسد" أن السفن والمصالح الأميركية في دائرة استهداف الحوثيين، رداً على ضربات واشنطن ولندن.
وقال: "السفن الأميركية سواء الحربية أم التجارية في دائرة الاستهداف لقواتنا، لا سيما وأن حق الرد مكفول في القانون الدولي وكذلك الإنساني، من حق أي شعب أن يدافع عن سيادة بلده".
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وأضاف: "الولايات المتحدة ارتكبت جرماً كبيراً بانتهاكها للسيادة اليمنية وقصفها لبعض المناطق اليمنية بمشاركة بريطانيا، ولابد من تأديبها وأن يتم الرد عليها في هذا المسار".
وبشأن قرار الولايات المتحدة تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية، قال القيادي في الجماعة إن "التصنيف الأميركي هو ابتزاز سياسي لثنينا عن مواقفنا ومناصرتنا ومساندتنا لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة".
وأشار إلى "أن قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن جاء بتوجيه مباشر من واشنطن، وباعتراف السفير الأمريكي الأسبق بأنهم سينقلون البنك ما لم نرضخ لإملاءات واشنطن".

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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