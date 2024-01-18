مباحثات إسرائيلية أميركية لتسليم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة

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أفادت مصادر إسرائيلية وأميركية وفلسطينية متطابقة، عن مباحثاتٍ جدية تجري لتسليم السلطة الفلسطينية إدارة شؤون قطاع غزة بعد الحرب.يأتي ذلك وقع ازدياد التوتر بين واشنطن وتل أبيب بسبب ملف غزة، بعدما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مراراً أنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بحكم القطاع.وذكرت مصادر لـ"العربية/الحدث"، أن لقاء جمع مسؤولين إسرائيليين وأميركيين وفلسطينيين عقد مؤخراً، وتوصل لهذه النتيجة.أتت هذه التطورات على وقع الانقسامات والخلافات المتصاعدة بين واشنطن وتل أبيب في ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.