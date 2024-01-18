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إقتصاد
وزير المالية القطري يحذر من أضرار اقتصادية في الشرق الأوسط. بسبب غزة
Lebanon 24
18-01-2024
|
09:01
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حذر وزير المالية القطري، علي الكواري، من أن استمرار الحرب في غزة ستلحق ضرراً بالاقتصادات في أنحاء الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة التوصل لحل غير عسكري.
وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز": "السبيل في الواقع يكمن في البحث عن حل دائم للقضية الرئيسية في الشرق الأوسط وهي الأزمة الفلسطينية، وهذا لا يمكن حله بالعمل العسكري".
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وتوقع الكواري، أن تحقق قطر فائضاً مالياً مرة أخرى هذا العام، وإن كان بصورة أقل، لأنها حددت سعراً متحفظا للغاية للنفط عند 60 دولارا للبرميل.
وستحقق البلاد فائضا أكبر إذا ظلت الأسعار عند المستويات الحالية البالغة 78 دولاراً.
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع أن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته في 2023 بعد الطفرة التي قادها كأس العالم.
المصدر: رويترز
المصدر: (رويترز)
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