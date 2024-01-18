Advertisement

إقتصاد

وزير المالية القطري يحذر من أضرار اقتصادية في الشرق الأوسط. بسبب غزة

Lebanon 24
18-01-2024 | 09:01
A-
A+
Doc-P-1154058-638411908166063390.jpg
Doc-P-1154058-638411908166063390.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر وزير المالية القطري، علي الكواري، من أن استمرار الحرب في غزة ستلحق ضرراً بالاقتصادات في أنحاء الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة التوصل لحل غير عسكري.

وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز": "السبيل في الواقع يكمن في البحث عن حل دائم للقضية الرئيسية في الشرق الأوسط وهي الأزمة الفلسطينية، وهذا لا يمكن حله بالعمل العسكري".
Advertisement

 وتوقع الكواري، أن تحقق قطر فائضاً مالياً مرة أخرى هذا العام، وإن كان بصورة أقل، لأنها حددت سعراً متحفظا للغاية للنفط عند 60 دولارا للبرميل.

وستحقق البلاد فائضا أكبر إذا ظلت الأسعار عند المستويات الحالية البالغة 78 دولاراً.

وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع أن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته في 2023 بعد الطفرة التي قادها كأس العالم.


المصدر: رويترز
المصدر: (رويترز)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:10 | 2024-01-18
11:08 | 2024-01-18
10:58 | 2024-01-18
10:27 | 2024-01-18
10:15 | 2024-01-18
10:00 | 2024-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24