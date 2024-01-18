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بالصور الجيش الإسرائيلي ينشر وثائق لمعلمين يتولون مناصب عسكرية في حماس

Lebanon 24
18-01-2024 | 09:19
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زعم الجيش الإسرائيلي أنه كشف عن أدلة تشير إلى تولي معلمين في غزة مناصب قيادية في صفوف حماس العسكرية، خلال معارك غزة.
 
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وتأتي هذه الخطوة متشابهة مع ذات السرديات التي نشرها الجيش الإسرائيلي، حول وجود أنفاق لحماس داخل مستشفيات القطاع، بالتعاون مع الأطباء، وذلك لتبرير القصف الممنهج الذي يطال المدارس والقطاعات الصحية في القطاع، والذي أدى لمجازر كبيرة.
ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ثلاث وثائق قال إنه تم العثور عليها خلال نشاط قوات الجيش في قطاع غزة، صادرة عن الجناح العسكري لحماس والتي تشير إلى تولي معلمين في غزة لمناصب محورية في صفوف الجناح العسكري".
وأضاف أدرعي أن "الرسائل مكتوبة على ورقة رسمية صادرة عن حماس وتم تحويلها على ما يبدو يدوياً إلى رئيس مديرية التربية والتعليم في غزة الدكتور محمد حمدان حيث تطالبه بالسماح لأصحاب المناصب بالتفرغ لأداء مهامهم لدى حماس".
 
وذكر أدرعي أنه "في إحدى الرسائل يطالب عناصر الجناح العسكري بتحديد جدول زمني تسهيلي للمعلمين وذلك بحكم وظيفتهم لدى الجناح العسكري التي تقتضي ذلك" بحسب الوثائق التي زعم أنه عثر عليها في القطاع.
وتابع: "أما في رسائل أخرى فيطالب الجناح العسكري لحماس بإعفاء المعلمين من واجب التزامهم بالجدول الزمني التعليمي لغرض مرورهم بتدريبات وينص على أن الجدول الزمني غير مرن".
 



المصدر: رصد لبنان 24+ وكالات
المصدر: "رصد" لبنان 24
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