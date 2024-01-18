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عربي-دولي

الاثنين... الاتحاد الأوروبي سيعتمد "نظام عقوبات" ضد "حماس"

Lebanon 24
18-01-2024 | 09:31
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أعلن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنّ المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية سيعتمد الاثنين في بروكسيل "نظام عقوبات ضد حماس".

وقال كريستوف لوموان، في تصريح صحافي في مقر الخارجية الفرنسية"، "إنّه نظام عقوبات يستهدف أفراداً وعمليات نقل الأموال".
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