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عربي-دولي

بعد الضغوطات الأميركية.. إسرائيل تسحب الآلاف من جنودها من غزة

Lebanon 24
18-01-2024 | 10:15
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بعد الضغوطات الأميركية للانتقال إلى مرحلة أقل حدة في حرب غزة، سحبت إسرائيل الآلاف من جنودها في حربها ضد حماس، حسبما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الخميس.
وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة أثارت مخاوف بعض المسؤولين الإسرائيليين، على اعتبار أن الانسحاب سيقوض الهدف الاستراتيجي المتمثل في القضاء على حركة حماس، مما قد يعرض البلاد لهجمات جديدة أخرى.
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وأوضحت أن القرار بسحب إحدى الفرق الإسرائيلية الأربعة في غزة يمنح إسرائيل إمكانية نشر قواتها في بؤر التوتر الأخرى، مثل الضفة الغربية والحدود مع لبنان.
وفي السياق، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أن إسرائيل لديها حاليا 3 فرق تقاتل في غزة، واحدة شمالا والثانية في وسطها والثالثة في جنوبها، مشيرة إلى أن الفرقة الرابعة "36" تم سحبها للراحة والتدريب.

المصدر: سكاي ينوز
المصدر: سكاي نيوز عربية
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