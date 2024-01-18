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عربي-دولي

"تصنيفات واشنطن ليس لها أي أهمية".. الحوثيون: عملياتنا ستشمل هذه السفن

Lebanon 24
18-01-2024 | 10:27
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أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي اليوم الخميس، أن عملياتهم في البحر الأحمر ستشمل السفن الأميركية والبريطانية.

وأضاف الحوثي أن الغارات الجوية الأميركية البريطانية الأخيرة على أهداف حوثية لن تؤثر على القدرات العسكرية للجماعة، معتبرا أنها "مجرد وهم ودعاية إعلامية".
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وقال: "نؤكد للعالم أجمع أن الهجمات الأميركية البريطانية ستسهم أكثر وأكثر كلما استمر في تطوير قدراتنا العسكرية"، معلنا أن هناك "خطوات ملموسة من الآن في تطوير القدرات العسكرية للحوثيين.

وندد الحوثي بتصنيف واشنطن للحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية، قائلا إن "اعتداءات أميركا وتصنيفاتها ليس لها أي أهمية".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في بيان أمس إعادة تصنيف جماعة الحوثي "جماعة إرهابية عالمية"، وذلك في قرار يسري بعد 30 يوما من صدوره.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هجمات الحوثيين ضد عمليات الشحن الدولية أدت إلى تعطيل التدفق الحر للتجارة وتعريض البحارة للخطر، واصفا تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" بأنه يهدف إلى مساءلة الجماعة عن أنشطتها المسلحة، بحسب البيان.

ومنذ 19 تشرين الثاني الماضي 2023 بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحن في هذا الممر الملاحي الحيوي والمهم عالمياً.

ما أدى إلى تباطؤ حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأثار قلق القوى الكبرى.

وعمدت واشنطن إلى الإعلان يوم 18 من الشهر الجاري عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.

ونفذ هذا التحالف في 12 و13 كانون الثاني الحالي عدة ضربات على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة، كما جددها لاحقا. (العربية)
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