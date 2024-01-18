الأسبوع المقبل.. الناتو يبدأ "أكبر مناورة منذ عقود"

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أعلن القائد العام للقوات المسلحة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا كريستوفر كافولي أنه سيبدأ في 22 كانون الثاني الجاري "أكبر مناورة منذ عقود" تحت اسم "المدافع الصامد 2024".وأكد في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عقب الاجتماع في بروكسل، أن تنفيذ الخطط الدفاعية للحلف تتطلب تدريبات مستمرة.وتابع كافولي: "لهذا السبب نعلن اليوم عن بدء الأسبوع المقبل لأكبر مناورة في العقود الأخيرة، المدافع الصامد 2024".