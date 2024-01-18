قطر تدعو "إيران وباكستان" إلى حل خلافهما بالحوار

دعت قطر، اليوم كلا من إيران وباكستان إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، وتغليب الحوار والدبلوماسية، لحل الخلافات بينهما.

جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية نشرته عبر منصة "إكس".

وطالبت الدوحة في بيانها البلدان إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد، وحل الخلافات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية"، بحسب البيان.

وأكد البيان علي "دعم قطر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلي نزع فتيل التوترات والنزاعات في المنطقة، عبر حوارات بناءة تفضى إلي حلول شاملة وتوافقية ومستدامة".

( الأناضول)