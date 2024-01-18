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وزير داخلية اليمن يزور قطر بحثاً عن "التعاون والدعم"

Lebanon 24
18-01-2024 | 12:05
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بحث وزير الدولة القطري للشؤون الداخلية عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني، الخميس، مع وزير الداخلية اليمني إبراهيم علي حيدان، علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية، وسبل دعمها وتطويرها.

 

وقالت وكالة أنباء اليمن الرسمية "سبأ"، إن الوزير حيدان، "حضر اليوم، حفل تخريج الدفعة السادسة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة التابعة لأكاديمية الشرطة بقطر".

 

وجرى خلال الاجتماع، وفق الوكالة القطرية، "مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية، وسبل دعمها وتطويرها".

 

ويأتي اللقاء في خضم التوترات في البحر الأحمر، التي دخلت مرحلة تصعيد لافتة منذ استهداف الحوثيين، في 9 كانون الثاني الجاري، سفينة أميركية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون، في إطار التضامن مع قطاع غزة، سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

( الأناضول)

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