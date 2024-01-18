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عربي-دولي

العثور على جثة تنهشها الذئاب في دولة عربيّة... والتحقيقات كشفت عن جريمة مروّعة حصلت

Lebanon 24
18-01-2024 | 11:48
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كشف عواء الذئاب عن جريمة مأسوية شهدتها قرية أولاد يحيى التابعة لدار السلام في محافظة سوهاج في صعيد مصر، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة لأحد الأشخاص نهشتها الذئاب، وتركتها أشلاء في الصحراء.

وتبيّن مقتل شاب في نهاية العشرينات من العمر، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، والعثور على بقايا جثته والتي كانت عبارة عن أجزاء هيكلية.
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وكشف ضباط المباحث أن نهاية حياة الشاب جاءت على يديّ ابن عمه حيث أصابه بعيار طائش من فرد خرطوش كان بحوزته، عقب تعاطيهما المواد المخدرة.

وقررت النيابة حبس المتهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات. (العربية)
 
 
 

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