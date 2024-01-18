السوداني: لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق

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جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، دعوته لرحيل التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية من العراق.واعتبر في حديث خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن انتهاء مهمة هذه القوات الأجنبية "ضرورة لأمن واستقرار البلاد"، لافتاً الى أنه من الضروري "البدء فورا في حوار للخروج بتفاهم حول ترتيب جدول زمني لإنهاء مهمة المستشارين الدوليين".كما اعتبر السوداني انه لم يعد هناك أي مبررات لوجود التحالف الدولي، وقال: "اليوم الموقف الأمني بشهادة كل المختصين في العراق ولدى الأصدقاء أن تنظيم الدولة الإسلامية لا يمثل تهديدا للدولة العراقية".وتابع: "حاليا هناك مجاميع منفردة لأشخاص يهربون ويختبئون في الكهوف في الجبال والصحاري، تطاردهم الأجهزة الامنية وتقتص منهم".وأكد السوداني أن ترتيب انتهاء مهمة التحالف الدولي كان "محور زيارة وفد برئاسة وزير الدفاع العراقي إلى واشنطن في آب 2023" والتي أدت إلى تشكيل لجنة ثنائية كان من المفترض أن تدرس "انسحاب المستشارين الدوليين" لكن تعرقل الأمر مع احداث 7 تشرين الاول التي اوقفت الاجتماعات.