شركة طيران تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل

أعلنت شركة الطيران الأيرلندية «راين إير»، اليوم الخميس، عن استئناف رحلاتها من تل أبيب وإليها اعتباراً من مطلع شباط، بعدما تم تعليقها منذ هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول.

وقالت الشركة، في بيان حصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، إن «راين إير» «أكدت الخميس أنها ستستأنف رحلاتها من تل أبيب وإليها اعتبارا من الخميس الأول من شباط».

وأوضحت أن الشركة تتخذ قراراتها استناداً إلى "المبادئ التوجيهية الحالية للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وبعدما استأنفت شركات طيران أوروبية عدة رحلاتها، بينها إير فرانس ولوفتهانزا والطيران السويسري".

وكانت شركة ترانسافيا التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية- كيه إل إم، أعلنت الخميس أنها ستستأنف رحلاتها تدريجا بين باريس-أورلي وتل أبيب اعتباراً من مطلع شباط «ما لم تتدهور الأوضاع في الشرق الأوسط».

( الشرق الأوسط)