آخر كلام لنتنياهو عن الحرب في غزة... هذا ما أعلنه

رفض رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، "الحديث عن عدم قدرة إسرائيل بالنصر على "حماس"، وقال " هدفنا الانتصار المطلق على "حماس".

وقف الحرب قبل تحقيق كامل الأهداف سيبث رسالة ضعف".

وأضاف نتنياهو: "لن نُوقف الحرب قبل تحقيق أهدافنا"، وقال إنّ " وقف الحرب قبل تحقيق كامل الأهداف سيبث رسالة ضعف".

واعتبر أنّ "اليوم التالي للحرب سيكون بعد القضاء على "حماس".

وقال نتنياهو: "ملتزم بعدم إنهاء الحرب دون الانتصار المطلق".

تابع: "نُريد غزة منزوعة السلاح، و لا يُمكن أن أسمح بقيام دولة فلسطينية ما دمت في منصبي".

وقال نتنياهو: "يجب أنّ نُواصل الحرب، ولدينا إلتزامات تجاه مواطني إسرائيل، وعلينا إنهاء المهمة".

وأضاف: "وافقت على إدخال أدوية لقطاع غزة مقابل إدخال أدوية لأسرانا، ولن تدخل أي شاحنة دون فحص أمنيّ".