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عربي-دولي
آخر كلام لنتنياهو عن الحرب في غزة... هذا ما أعلنه
Lebanon 24
18-01-2024
|
12:06
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رفض رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، "الحديث عن عدم قدرة إسرائيل بالنصر على "حماس"، وقال "
هدفنا الانتصار المطلق على "حماس".
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وأضاف نتنياهو: "لن نُوقف الحرب قبل تحقيق أهدافنا"، وقال إنّ "
وقف الحرب قبل تحقيق كامل الأهداف سيبث رسالة ضعف".
واعتبر أنّ "اليوم التالي للحرب سيكون بعد القضاء على "حماس".
وقال نتنياهو: "ملتزم بعدم إنهاء الحرب دون الانتصار المطلق".
تابع: "نُريد غزة منزوعة السلاح، و
لا يُمكن أن أسمح بقيام دولة فلسطينية ما دمت في منصبي".
وقال نتنياهو: "يجب أنّ نُواصل الحرب، ولدينا إلتزامات تجاه مواطني إسرائيل، وعلينا إنهاء المهمة".
وأضاف: "وافقت على إدخال أدوية لقطاع غزة مقابل إدخال أدوية لأسرانا، ولن تدخل أي شاحنة دون فحص أمنيّ".
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