التوتر في البحر الأحمر يضرب حركة السفن عبر قناة السويس

قالت وكالة بلومبرغ، امس، أن حركة الملاحة في قناة السويس تراجعت 41 بالمئة عن ذروة عام 2023، وسط تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن منصة بيانات يديرها صندوق النقد الدولي وجامعة أكسفورد، أن انخفاضا طرأ على متوسط عدد السفن إلى 49 يوميا اعتبارا من الأحد الماضي، مقارنة بالذروة اليومية في 2023 البالغة 83 حالة عبور.

ويعتبر التراجع المسجل في قناة السويس خلال الأيام الماضية من العام الجاري، الأدنى منذ أزمة جنوح سفينة "إيفرغرين" خلال أذار 2021، بحسب بيانات الصندوق وجامعة أكسفورد.

وتظهر البيانات أيضا ارتفاعا مماثلا في عدد السفن التي تمر عبر رأس الرجاء الصالح قرب الطرف الجنوبي لإفريقيا.

( سكاي نيوز)