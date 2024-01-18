الجواب كشفه بايدن قبل قليل... هل ستسمرّ الضربات على الحوثيين؟

أعلن الرئيس الاميركي جو بايدن، أنّ الضربات الأميركية - البريطانية التي تستهدف الحوثيين في اليمن ستستمرّ.



وسأل مراسلون في البيت الابيض بايدن عن هذه الضربات، فأجاب: "هل أنّها توقف الحوثيين؟ كلا. هل ستستمر؟ نعم". (العربية)

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