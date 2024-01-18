البيت الأبيض ابدى استعداده للحوار مع روسيا بشأن الحد من التسلح

قال براناي فادي إن الولايات المتحدة على استعداد للحوار مع روسيا في مجال الحد من التسلح، وتأمل واشنطن في العمل مع موسكو في هذا الإطار.

وأضاف براناي فادي الذي يشغل منصب المساعد الخاص للرئيس الأميركي، والمدير الأول لشؤون الحد من التسلح ونزع السلاح ومراقبة حظر الانتشار النووي في مجلس الأمن القومي: نبقي الباب مفتوحا للعمل على الحد من التسلح، ونواصل عرض الحوار الثنائي مع روسيا في مجال الحد من إنتاج الأسلحة النووية وإدارة المخاطر الاستراتيجية... هناك طرق أخرى للتفاعل مع روسيا عبر المنتديات المتعددة الأطراف... ونحن نعول على رغبة روسيا في التفاعل.

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وقال ممثل البيت الأبيض الخميس خلال كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: إن روسيا لا تبدي استعدادا للحوار مع الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أن روسيا نقلت إلى الولايات المتحدة، في تشرين الأول 2023، تقييماتها لمقترحات واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي، وأكد أن موسكو أعطت ردها النهائي على المقترحات الأميركية.

وأضاف الوزير أن استئناف الحوار حول الأمن الاستراتيجي، يستوجب أولا إزالة التناقضات الأمنية الحرجة التي سببها توسع حلف الناتو شرقاً.

( روسيا اليوم)