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نتنياهو يعترف.. إسرائيل وأميركا تختلفان بشأن مستقبل غزة

Lebanon 24
18-01-2024 | 13:25
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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية في اطار أي سيناريو لما بعد الحرب، بخلاف الرغبة الأميركية.

 

وكشف الإعلان عن اعتراف نتنياهو بالانقسامات العميقة بين الحليفين المقربين، بعد أكثر من 3 أشهر من حرب إسرائيل في قطاع غزة، سعيا للقضاء على حركة حماس.

 

ودعت واشنطن إسرائيل إلى خفض وتيرة هجومها، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يكون جزءا من أي سيناريو لما بعد الحرب.

  
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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن. يجب أن يكون رئيس الوزراء قادرا على قول (لا) لأصدقائنا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

( سكاي نيوز)

 

 
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