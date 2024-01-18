مصر تتضامن مع الصومال ضد محاولات انتهاك سيادته

أكدت مصر، اليوم، تضامنها مع الصومال، ضد "المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه"، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري والقائم بأعمال وزير خارجية الصومال علي محمد عمر، أثناء مشاركتهما بقمة دول عدم الانحياز في كمبالا عاصمة أوغندا.

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وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن شكري أكد خلال اللقاء "الأهمية التي توليها مصر للعلاقات مع الصومال، اتصالا بالروابط التاريخية العميقة على المستويين الشعبي والرسمي".

كما شدد شكري على "تضامن مصر مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه".

وتابع أن الوزير المصري "حرص على التأكيد الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال، والاستعداد لتسخير القدرات والإمكانيات المصرية لمساعدته في بناء كوادره الوطنية، وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره".



كما رحب المسؤول الصومالي بالبيان الصادر عن الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب، الذي أعرب عن تضامن الدول العربية مع الصومال، كما أشاد بمواقف العديد من الدول الإفريقية الداعمة لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.



وأشار المتحدث إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال المرحلة المقبلة "دعما للصومال وشعبه الشقيق".



