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إستشهاد الصحافي وائل فنونة

Lebanon 24
18-01-2024 | 13:46
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استشهد مدير فضائية "القدس اليوم" وائل فنونة، متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي وسط مدينة غزة، اليوم الخميس.

وباستشهاد فنونة، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 119. (عربي 21)
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صحافي

غزة

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