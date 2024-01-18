إستشهاد الصحافي وائل فنونة

استشهد مدير فضائية "القدس اليوم" وائل فنونة، متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي وسط مدينة غزة، اليوم الخميس.



وباستشهاد فنونة، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 119. (عربي 21)

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