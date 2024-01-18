جو بايدن: إيران لا تحظى بقبول أحد فى المنطقة

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الاشتباكات بين إيران وباكستان هذا الأسبوع، تظهر أن طهران "لا تحظى بقبول أحد في المنطقة".

وشنت باكستان هجمات على مسلحين انفصاليين داخل إيران، الخميس، وذلك بعد يومين من إعلان طهران أنها هاجمت قواعد مجموعة مسلحة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.

وقال بايدن، الخميس: "كما يمكنكم أن تروا، إيران لا تحظى بالقبول الكبير في المنطقة، ونعمل الآن لتحديد مآل كل هذا. لا أعلم إلى أين سيؤول ذلك".

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وأعلن بايدن، في حديث للصحفيين، أن الضربات الأميركية البريطانية التي تستهدف الحوثيين في اليمن ستستمر ما داموا يواصلون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

( سكاي نيوز)