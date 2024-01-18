دويّ صافرات الإنذار... صواريخ أُطلقت من سوريا باتّجاه الجولان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ صافرات الإنذار دوّت في الجولان السوريّ المحتل، مساء اليوم.

وقال المرصد السوريّ، عن إطلاق صواريخ من سوريا باتّجاه الجولان، بينما أشارت وسائل إعلام إسرائيليّة، إلى أنّ عدد الصواريخ هو 3.