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عربي-دولي

روسيا توسع قائمة حظر دخول مسؤولين قبارصة لأراضيها

Lebanon 24
18-01-2024 | 14:45
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، منع العديد من المسؤولين القبارصة من دخول البلاد ردا على إجراءات قبرص ضد مراسل "روسيسكايا غازيتا" وأحد موظفي السفارة الروسية في قبرص.

 

وجاء في بيان الوزارة: "كجزء من الإجراءات التي بدأتها وزارة الخارجية الروسية بتاريخ 18 يناير، تم إبلاغ سفير قبرص في موسكو، بإجراءات الرد فيما يتعلق بالإجراءات غير المقبولة التي اتخذتها السلطات القبرصية ضد ألكسندر غاسيوك، مراسل صحيفة "روسيسكايا غازيتا" المعتمد في نيقوسيا، والموظف في السفارة الروسية دوينيكوف".

 
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وأضاف البيان: "يُحظر على المسؤولين في جمهورية قبرص، الضالعين بشكل مباشر في عمليات الاستفزاز، دخول أراضينا وفقا للقانون الاتحادي المتعلق بإجراءات مغادرة ودخول روسيا الاتحادية، الصادر في 15 أغسطس 1996 برقم 114- ف 3".

 

وكانت أعلنت الخارجية الروسية، في وقت سابق، أنها استدعت سفير قبرص لدى موسكو لتسليمه مذكرة احتجاج على "الأعمال الاستفزازية" للسلطات القبرصية تجاه صحفي روسي وأحد موظفي السفارة الروسية.

( روسيا اليوم)
  
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