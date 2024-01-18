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عربي-دولي

وفاة والدة بطريقة مروّعة... تدخلت لفضّ شجار بين إبنيها فطعنها أحدهما وقتلها!

Lebanon 24
18-01-2024 | 14:40
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شهدت منطقة النيل، التابعة لقسم مصر القديمة، جريمة قتل مروّعة، حيث أقدم شاب سوداني على التخلص من والدته بعد تدخلها لفضّ شجار بينه وبين وشقيقه الأكبر.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم الذي أقر بارتكاب الجريمة.
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واستمعت النيابة إلى المتهم، حيث قال إنه كان يوجد خلافات عائلية كثيرة بينه وبين أسرته.

كما أضاف أنه يوم الحادثة تشاجر مع شقيقه الأكبر، فتدخلت والدته بينهما، وتشاجر معها أيضاً، ولم يتمالك أعصابه، فطعنها في صدرها، ما أدى إلى وفاتها. (العربية)

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