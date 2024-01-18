واشنطن تدرج 17 ناقلة نفط وسفينة شحن على القائمة السوداء

Advertisement

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية 17 ناقلة بضائع وناقلة نفط ترفع العلم الليبيري على القائمة السوداء الخاصة بروسيا.وذكرت وزارة الخزانة في بيان اليوم الخميس، أنه تم أيضا إدراج شركة الشحن Hennesea Holdings Limited التابعة لأبو ظبي في قائمة العقوبات.وفي شهر تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أدرجت أكثر من 14 شركة و3 سفن في قائمة العقوبات ضد روسيا.