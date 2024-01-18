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واشنطن تدرج 17 ناقلة نفط وسفينة شحن على القائمة السوداء

Lebanon 24
18-01-2024 | 14:49
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أدرجت وزارة الخزانة الأميركية 17 ناقلة بضائع وناقلة نفط ترفع العلم الليبيري على القائمة السوداء الخاصة بروسيا.


وذكرت وزارة الخزانة في بيان اليوم الخميس، أنه تم أيضا إدراج شركة الشحن Hennesea Holdings Limited التابعة لأبو ظبي في قائمة العقوبات.
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وفي شهر تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أدرجت أكثر من 14 شركة و3 سفن في قائمة العقوبات ضد روسيا.
 
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