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عربي-دولي

الأمم المتحدة: غوتيريش قد يلتقي لافروف الأسبوع المقبل

Lebanon 24
18-01-2024 | 15:07
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أشار المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك الى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع المقبل، عندما يصل إلى مدينة نيويورك.


وقال دوجاريك: "سيلتقي مع لافروف"، ووفقا له، فإن غوتيريش في اجتماع محتمل مع لافروف "سيناقش كل ما يريد وزير الخارجية مناقشته".
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وأضاف: "يمكنكم أن تتخيلوا مجموعة من المواضيع التي يجب تغطيتها".
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