الأمم المتحدة: غوتيريش قد يلتقي لافروف الأسبوع المقبل

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أشار المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك الى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع المقبل، عندما يصل إلى مدينة نيويورك.وقال دوجاريك: "سيلتقي مع لافروف"، ووفقا له، فإن غوتيريش في اجتماع محتمل مع لافروف "سيناقش كل ما يريد وزير الخارجية مناقشته".وأضاف: "يمكنكم أن تتخيلوا مجموعة من المواضيع التي يجب تغطيتها".