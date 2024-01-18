والدة جنديّ إسرائيليّ كان أسيراً تكشف عن مفاجأة كبيرة: هكذا قُتِلَ إبني

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قالت والدة الجندي الإسرائيليّ رون شيرمان، الذي تمّ أسره من موقع إيرز العسكري، وجرى بثّ مشاهد وقوعه في أسر عناصر كتائب القسام، خلال عملية طوفان الأقصى، إنه قتل بصورة متعمدة على يدّ الجيش الإسرائيليّ، ولم يُقتل على يدّ "حماس".وأوضحت والدة شيرمان، أن الجيش أبلغها بأن مكان الرهائن كان معلوما، وكانوا مع قائد لواء الشمال في القسام، ومات المحتجزون اختناقا بسبب سموم قاتلة ألقيت من أجل اغتيال القائد.وأضافت: "شيرمان وبايزر، كانا معا على قيد الحياة، وأخبرني قائداهما الجنرالان غسان عليان ونيتسان ألون، أنهما كانا يعلمان مكانهما، وبعد أسابيع تلقيا علامة على بقائهما على قيد الحياة، ورغم ذلك قرروا قصف المكان للقضاء على مسؤول كبير بحماس، وتم التضحية بابني".وقالت: "الجيش أبلغنا قبل يوم، أنه بخير، واليوم التالي جاؤوا وأبلغوني بأنه قتل، وغيروا روايتهم للحادثة مرارا، وأخبروني أنه قتل على يد حماس، وحين وصل لم أكن مهتمة بتشريح الجثة".وتابعت: "لكن أحد الأطباء الذين فحصوا الجثة، أبلغني بأنه لم يكن فيها آثار لإطلاق النار أو الطعنات، ولم يستبعدوا استنشاق الغازات السامة بسبب قصف الجيش".وقالت إن اللافت كان، أن جسمه لم يتضرر سوى أن أصابعه كانت مكسورة، وربما كان يحاول التشبث بشيء أو الحفر لحظة قصفهم بالغاز.وأضافت: "لقد حاول ابني إنقاذ نفسه من القبر المسموم بسبب الجيش الإسرائيلي، في محاولة يائسة لاستنشاق الهواء والنجاة". (عربي 21)