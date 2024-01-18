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صحة

"خطأ في التفسير"... هل نحن على موعد مع جائحة جديدة؟

Lebanon 24
18-01-2024 | 15:45
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أفادت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، اليوم، بأنها أجرت مشاورات مع ممثلي وزارة الخارجية الروسية ومنظمة الصحة العالمية وأكدوا عدم موثوقية البيانات المتعلقة بخطر حدوث جائحة جديدة.

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وقالت الخدمة الصحفية للهيئة في بيان: "فيما يتعلق بهذه التصريحات، أجرت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك (روس بوتريب نادزور)، أيضا مشاورات مع ممثلي وزارة الخارجية الروسية والمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، فأكدوا عدم موثوقية البيانات حول خطر حدوث جائحة جديدة كما أوردت بعض قنوات تيلغرام".

كما أشارت إلى أن الرسائل المتناقلة على بعض قنوات "تيلغرام" حول إعلان منظمة الصحة العالمية عن الوباء المقبل بحلول شهر ايار ناجمة عن "خطأ في التفسير".
 

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