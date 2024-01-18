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عربي-دولي

وثائق سريّة مسرّبة... دولٌ تستعدّ لحربٍ عالميّة ثالثة ستشنّها روسيا

Lebanon 24
18-01-2024 | 16:30
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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ وثائق ألمانية سرية مسربة نشرتها صحيفة "بيلد"، ذكرت أن هناك توقعا بقيام روسيا بتوسيع حربها على أوكرانيا، من خلال مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي الناتو العام المقبل، مشيرة إلى أن بعض زعماء العالم يستعدون لاحتمالية شن موسكو حرباً عالمية ثالثة.
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وقالت الصحيفة، إن القوات المسلحة في أوروبا تستعدّ لهجوم من المحتمل أن تشنّه روسيا على أوروبا الشرقية.

ولفتت إلى أن هذا الهجوم قد يشمل هجوماً إلكترونياً.

وبحسب الوثائق، فإن أحد السيناريوهات المحتملة هو ما يعرف باسم "التحالف الدفاعي لعام 2024، ويتضمن حشد نحو 200 ألف جندي روسي، وتوقعت أن يبدأ تطبيق هذا السيناريو في شباط/ فبراير المقبل".

وأضافت الوثائق: "أنه مع انخفاض تمويل الغرب لأوكرانيا، من المتوقع أن يطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قواته مهاجمة القوات الأوكرانية خلال الربيع المقبل".

ومن المتوقع أيضا أن تبدأ روسيا بشنّ هجمات إلكترونية خطيرة في منطقة البلطيق، بحلول شهر تموز المقبل، للترويج لفكرة أن الأقليات العرقية الروسية في هذه المنطقة تتعرض للاستهداف.

كما قد تسعى روسيا لتنفيذ سيناريو آخر، يعرف باسم "زاباد 2024"، في أيلول، وهو عبارة عن مناورة عسكرية واسعة النطاق يشارك فيها نحو 50 ألف جندي روسي في غرب روسيا وبيلاروسيا.

ووفقا للوثائق: "يمكن لروسيا بعد ذلك حشد القوات والصواريخ متوسطة المدى في كالينينغراد، وهي مدينة روسية تقع بين بولندا وليتوانيا العضوين في حلف الناتو".

وأشارت صحيفة "بيلد"، "إلى أنه بحلول كانون الأول، يمكن لروسيا استخدام الانتخابات الرئاسية الأميركية فرصة لتأجيج أعمال الشغب والصراعات الحدودية، وهو الأمر الذي قد يسفر عن سقوط العديد من القتلى"، وفقا للوثائق.

ورجحت الوثائق أن تتهم روسيا الحلفاء الغربيين بالتخطيط لتحركات ضد نظام بوتين، مطلع 2025 بعد اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي الاتهامات التي قد يستخدمها الرئيس الروسي لحشد قوات في دول البلطيق وبيلاروسيا بحلول آذار 2025.

وقالت الصحيفة: "في هذه الحالة، سيتخذ الناتو إجراءات ردع واسعة، بحلول أيار 2025، ردا على حشد القوات الروسية، ولمنع القتال بين القوات الروسية والغربية"، بحسب الوثائق.

وبينت الصحيفة، أن هذه السيناريوهات التي ذكرتها الوثائق السرية وضعها جنرالات الجيش الألماني وبعض الحلفاء الأوروبيين. (عربي 21)
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