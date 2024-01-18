مسؤول إيراني يكشف كيفية تنفيذ الهجمات التي شنتها باكستان على أقاليم إيرانية

كشف مساعد محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية للشؤون الأمنية والشرطية علي رضا مرحمتي كيفية تنفيذ الهجمات التي شنها الجيش الباكستاني اليوم الخميس.

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وأوضح علي رضا مرحمتي أن الهجمات التي شنها الجيش الباكستاني اليوم نفذت بواسطة 3 طائرات مسيّرة.

وأشار مرحمتي إلى أن أحدث المعطيات المتوافرة تفيد بأن الجيش الباكستاني هاجم في الساعة الرابعة و30 دقيقة من فجر اليوم الخميس بثلاث مسيرات، ثلاثة مواقع سكنية في إحدى القرى الحدودية الإيرانية"، لافتا إلى أن هذه الهجمات تسببت بتدمير ثلاثة منازل سكنية ومقتل نحو 10 نساء وأطفال.

وأضاف المساعد الأمني لمحافظة سيستان وبلوشستان أن الأشخاص الذين لقوا مصرعهم هم من الرعايا الباكستانيين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية وذات الصلة تتابع القضية ليتضح كيف أن هؤلاء الرعايا، أقاموا في مناطقنا الحدودية وفي هذه القرية بالذات.